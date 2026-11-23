Dua Jenderal Bintang Dua Ajukan Banding Usai Dipecat, Begini Respons Polri

JAKARTA - Mabes Polri buka suara terkait langkah banding yang diajukan dua perwira tinggi Polri, yakni Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (AS) dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EHS). Keduanya diketahui menempuh upaya banding setelah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa pengajuan banding tersebut merupakan hak yang dimiliki kedua terduga pelanggar.

"Baik, saya sebenarnya sudah sampaikan. Kepada keduanya ketika mengajukan banding, ya, terhadap Saudara AS dan EHS, itu merupakan hak daripada keduanya terduga pelanggar," ujar Trunoyudo kepada awak media, Senin (23/11/2026).

Trunoyudo menjelaskan, seluruh proses dan mekanisme pengajuan banding etik di lingkungan Korps Bhayangkara telah diatur secara tegas dalam regulasi internal kepolisian. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 69 Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang telah diperbarui melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026.

Terkait diterima atau tidaknya upaya banding kedua jenderal bintang dua tersebut, Mabes Polri memastikan prosesnya akan berjalan secara objektif demi menjamin kepastian hukum. Polri meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari komisi banding.