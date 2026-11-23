Bareskrim Bongkar Sindikat Narkoba Malaysia-Sumatera, 378 Kg Sabu dan 200 Ribu Ekstasi Disita

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri, bersama Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan internasional Malaysia-Sumatera. Dalam operasi gabungan di Provinsi Riau tersebut, petugas menyita barang bukti senilai Rp1,014 triliun dan meringkus lima orang tersangka, termasuk seorang mantan pembalap.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Kristian Parluhutan Siagian, mengungkapkan bahwa pengungkapan ini merupakan bagian dari Operasi Sarang Narkoba (OSN) yang dicanangkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Sindikat tersebut sengaja memasok narkotika dalam jumlah besar untuk memenuhi permintaan pasar menjelang perayaan akhir tahun.

"Narkoba ini akan dipasarkan mengingat akhir tahun, dan derasnya penyelundupan barang ilegal ke wilayah Sumatera tidak terlepas dari konsumsi akhir tahun. Namun saat ini kita patahkan," ujar Brigjen Kristian kepada wartawan, Senin (23/11/2026).

Penyelidikan kasus ini bermula sejak awal November 2026 melalui pemetaan jaringan kapal penyelundup lintas perbatasan. Tim gabungan yang dipimpin Kombes Pol Teddy Rachesna kemudian melakukan penyergapan di wilayah Riau pada Kamis (13/11/2026).

Petugas awalnya menangkap tersangka RR dan RA yang berperan sebagai kurir darat atau kuda darat. Pengembangan kasus kemudian membawa petugas menangkap AT yang bertugas sebagai penerima sekaligus pencacah barang di gudang. Selanjutnya, petugas menangkap AN yang berperan sebagai koordinator kurir darat dan SBD sebagai sopir kurir.

Kristian membeberkan fakta menarik di balik penangkapan para pelaku. Tersangka RR diketahui berprofesi sebagai mantan pembalap yang menjadi orang kepercayaan bandar pengendali berinisial A yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO).

"Setelah dites urine, seluruh tersangka dinyatakan positif menggunakan narkoba, kecuali sopir berinisial SBD. Bahkan, mereka dalam kondisi sakau berat dan sempat melawan petugas saat disergap di pinggiran tol," tuturnya.