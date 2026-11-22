Penangkapan Bos Narkoba El Chapo Isidro Picu Baku Tembak, Pembakaran dan Pemblokiran di Meksiko

Sejumlah kendaraan terbakar di sebuah jalan raya di Meksiko menyusul penangkapan pemimpin Kartel Beltrán-Leyva, Fausto Isidro Meza Flores, 20 November 2026.

MEXICO CITY - Penangkapan bos kartel narkoba Fausto Isidro Meza Flores, yang dikenal sebagai "El Chapo Isidro", di Meksiko telah memicu kekerasan, baku tembak, hingga pemblokiran jalan di negara tersebut.

Meza Flores, yang termasuk dalam daftar 10 buronan paling dicari oleh FBI, ditangkap pada Jumat, (20/11/2026) di Guasave menyusul kerja sama intelijen antara pihak berwenang Meksiko dan Amerika Serikat.

Dilansir TRT, operasi tersebut melibatkan pasukan komando elite Angkatan Darat Meksiko serta pasukan khusus Garda Nasional, yang menggunakan teknologi pengawasan untuk melacak keberadaan tersangka sebelum mengepung sebuah properti di Guasave.

Kementerian tersebut menyatakan bahwa personel keamanan diserang dengan "tembakan senjata api dan bahan peledak" selama operasi berlangsung, yang mendorong pasukan untuk memasuki properti tersebut dan menahan para tersangka.

Meza Flores ditangkap bersama dua orang yang diduga sebagai rekannya, yaitu German N—yang dijuluki "Serafin" dan disebut-sebut sebagai orang nomor dua dalam organisasi tersebut—serta Jose N, yang diduga berperan sebagai pengelola keuangan.

Ketiganya dibawa ke Kota Meksiko dengan menggunakan pesawat Angkatan Udara Meksiko dan diserahkan kepada pihak kejaksaan.

Meza Flores diduga memimpin organisasi kriminal Meza Flores, yang juga dikenal sebagai Los Mazatlecos atau Kartel Guasave.

Ia dimasukkan ke dalam daftar sepuluh buronan paling dicari oleh FBI pada Februari 2025 dan menghadapi dakwaan di Amerika Serikat terkait perdagangan narkoba serta pelanggaran hukum yang melibatkan senjata api.

Kementerian Pertahanan Meksiko mengonfirmasi bahwa operasi militer tersebut memicu konfrontasi kekerasan antara aparat keamanan dan pihak yang diduga sebagai anggota kartel di wilayah utara Sinaloa.