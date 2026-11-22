Terseret Kasus Penyadapan Prabowo, Ahrie Sonta dan Eko Hadi Dimutasi ke Yanma Polri

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kembali melakukan mutasi dan rotasi terhadap perwira menengah (pamen) dan perwira tinggi (pati) Polri. Tiga nama yang terseret kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto juga mengalami pergeseran jabatan.

Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram (ST) nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026. Surat itu ditandatangani Kapolri atas nama Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Polri, Irjen Deni Dharmapala.

Irjen Ahrie Sonta yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, kini dimutasi menjadi Perwira Tinggi (Pati) Pelayanan Markas (Yanma) Polri.

Kapolri menunjuk Brigjen Iksantyo Bagus Pramono sebagai pengganti Ahrie Sonta untuk menduduki jabatan Kadivkum Polri. Sebelumnya, Iksantyo menjabat sebagai Kepala Biro Penyusunan dan Dokumentasi Informasi Hukum (Karosundokinfokum) Divkum Polri.

Selanjutnya, Irjen Eko Hadi Santoso yang sebelumnya menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, kini dimutasi menjadi Pati Yanma Polri.

Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi yang sebelumnya menjabat sebagai Pati Bareskrim Polri dengan penugasan di luar struktur, kini juga dimutasi menjadi Pati Yanma Polri.