Polri Sita Dokumen dan Spanduk saat Geledah Posko Makar Listyo Cs di Bogor

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menyita sejumlah dokumen dan spanduk usai menggeledah rumah di Bogor, Jawa Barat, yang dijadikan posko kasus dugaan makar terkait penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

"Ada beberapa dokumen-dokumen, ada beberapa spanduk, ya," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro, Jumat (20/11/2026).

Dikatakan Susatyo, dokumen dan spanduk tersebut disinyalir berkaitan dengan permulaan perbuatan dugaan makar.

Hal itu, kata dia sebagaimana tertuang dalam Pasal 160 yang mengatur soal niat untuk melakukan serangan. "Baik itu serangan secara fisik maupun nonfisik, baik itu cyber dan lain-lain," ujar Susatyo.

Dia menegaskan, penggeledahan rumah di kawasan Bogor dan Tangerang, terkait kasus dugaan makar penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Rumah tersebut digeledah terkait dengan Brigjen TK dan Kombes IM. Dua sosok tersebut adalah Brigjen Tedjo Kusumo dan Kombes Iman Imanuddin.

Susatyo mengungkapkan, salah satu rumah yang berada di Bogor, Jawa Barat, diduga dijadikan posko oleh Kombes Iman terkait perkara dugaan makar. "Salah satu rumah di bogor terindikasi menjadi Posko bagi KBP (Kombes Pol) IM," ujar Susatyo.

Polri sebelumnya telah menggeledah rumah di Cipete dan sejumlah lokasi yang diduga dijadikan posko terkait aktivitas makar. Rumah di Cipete diduga milik dari Irjen Eko Hadi Santoso, yang merupakan tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Eko juga telah dipecat sebagai anggota Polri.

Bareskrim menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.