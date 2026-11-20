Geledah Rumah di Bogor, Polri: Posko Dugaan Makar Kombes IM

JAKARTA - Bareskrim Polri melakukan serangkaian penggeledahan rumah di kawasan Bogor dan Tangerang terkait kasus dugaan makar dan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, salah satu rumah yang berada di Bogor, Jawa Barat, diduga dijadikan posko oleh Kombes IM terkait perkara dugaan makar.

"Salah satu rumah di Bogor terindikasi menjadi posko bagi KBP (Kombes Pol) IM," kata Susatyo saat dikonfirmasi Okezone, Jumat (20/11/2026).

Susatyo juga menyebut penggeledahan rumah di Bogor dan Tangerang terkait dugaan peran maupun keterlibatan Brigjen TK dan Kombes IM dalam kasus tersebut. "Penggeledahan terkait tindak pidana makar di 5 lokasi rumah terkait BJP TK dan KBP IM di daerah Bogor dan 1 lokasi di Curug Tangerang," ujar Susatyo.

Dit Tipidum Bareskrim Polri sebelumnya telah menggeledah rumah di Cipete dan sejumlah lokasi yang diduga dijadikan posko terkait aktivitas makar. Rumah di Cipete diduga milik Irjen Eko Hadi Santoso, yang merupakan tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Eko juga telah dipecat sebagai anggota Polri.