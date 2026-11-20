Usut Dugaan Makar, Polri Geledah Rumah di Bogor-Tangerang Terkait Brigjen TK dan Kombes IM

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan rumah di kawasan Bogor dan Tangerang terkait kasus dugaan makar dan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan rumah-rumah tersebut digeledah terkait dugaan peran Brigjen TK dan Kombes IM dalam perkara tersebut.

"Penggeledahan terkait tindak pidana makar di lima lokasi rumah terkait BJP TK dan KBP IM di daerah Bogor dan satu lokasi di Curug Tangerang," kata Susatyo saat dikonfirmasi Okezone, Jumat (20/11/2026).

Susatyo menekankan, hingga saat ini proses penggeledahan masih terus berlangsung. Karena itu, ia belum bisa memaparkan lebih jauh terkait operasi penindakan tersebut.

"Kegiatan saat ini masih berlangsung. Untuk hasil penggeledahan akan disampaikan saat presscon," ujar Susatyo.

Dit Tipidum Bareskrim Polri sebelumnya telah menggeledah rumah di Cipete dan sejumlah lokasi yang diduga dijadikan posko terkait aktivitas makar.

Rumah di Cipete diduga milik Irjen Eko Hadi Santoso, yang merupakan tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Eko juga telah dipecat sebagai anggota Polri.