Polri Fokus Selisik 3 Hal Ini dalam Mengusut Dugaan Makar Penyadapan Prabowo, Apa Saja?

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menyatakan fokus menelisik tiga hal dalam mengusut dugaan makar di kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, tiga fokus tersebut adalah, perbuatan persiapan. Kedua, pemufakatan mulai dari persiapan. Dan ketiga, permulaan perbuatan dugaan makar tersebut.

"Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti," kata Susatyo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).

Menurut Susatyo, makar adalah tindak pidana yang memerlukan pembuktian kuat. Mengingat, kata Susatyo, perkara itu adalah kejahatan serius.

"Sehingga hasil dari apa yang kami lakukan tentunya kami laksanakan gelar perkara secara internal untuk memastikan juga kami juga mengundang juga dari Kompolnas untuk memastikan bahwa tidak ada unsur subjektivitas dalam penanganan perkara ini," ujar Susatyo.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan.