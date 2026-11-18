Gelar Perkara Kasus Dugaan Makar Listyo Sigit cs Dijadwalkan Digelar Besok

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menjadwalkan gelar perkara kasus dugaan makar terkait penyadapan Presiden Prabowo Subianto yang menjerat Jenderal Listyo Sigit Prabowo cs. pada Kamis (19/11/2026) besok.

"Ya, kami besok akan melaksanakan gelar bersama tim internal, juga para saksi ahli," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Susatyo menyebut bahwa dalam proses gelar perkara besok, pihaknya turut melibatkan para ahli guna menyusun konstruksi hukum dari kasus dugaan makar tersebut.

"Kita nanti akan lihat konstruksinya menurut para ahli, lalu kami diskusikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan," ujar Susatyo.

Meski demikian, Susatyo belum bersedia membeberkan materi gelar perkara secara rinci lantaran hasilnya baru akan diumumkan setelah proses tersebut rampung.