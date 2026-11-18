Polri Gerebek Rumah Posko di Cipete dan Sejumlah Lokasi Terkait Dugaan Makar Penyadapan Presiden

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkapkan telah menggeledah sejumlah rumah yang diduga dijadikan posko dalam penyidikan kasus dugaan makar terkait penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu lokasi yang digeledah penyidik berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan (Jaksel), pada Selasa, 17 November 2026 malam. Rumah tersebut diduga digunakan sebagai posko oleh tersangka Irjen Eko Hadi Santoso.

"Kemarin. Ada beberapa posko yang kami lakukan olah TKP dan pemeriksaan sebagai bagian daripada pengumpulan bukti tindak pidana makar," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro, Rabu (18/11/2026).

Namun, Susatyo belum bersedia merinci di mana saja lokasi posko lain yang turut digeledah selain di Cipete.

"Jadi ada beberapa posko, dan tentunya nanti untuk perkembangannya akan kami sampaikan pada jumpa pers berikutnya, ya. Kemudian juga selain posko di sana, ada beberapa posko lain untuk kelengkapan," ujar Susatyo.

Ia hanya memastikan bahwa operasi di Cipete merupakan bagian dari rangkaian penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) guna mendalami peran tersangka berinisial EH.

"Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH," ucap Susatyo.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Saat ini, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi berstatus tahanan rumah karena alasan kesehatan.