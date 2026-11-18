Polri Masih Dalami Adanya End User Lain di Kasus Penyadapan Presiden

JAKARTA - Polri menyatakan bahwa masih mendalami adanya end user lain di luar dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami, dan Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, Rabu (18/11/2026).

Di sisi lain, Isir menyebut penyelidikan kasus dugaan tindak pidana makar terkait penyadapan juga telah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan.

Melalui peningkatan status perkara tersebut, artinya Bareskrim Polri telah menemukan unsur tindak pidana terkait makar dalam kasus itu.

"Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan," ujar Isir.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.