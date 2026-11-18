Lima WNA Tiongkok Terancam Deportasi Usai Kapal Terdampar di Rote Ndao

JAKARTA - Lima warga negara asing (WNA) asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terancam dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang setelah terindikasi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau penyelundupan manusia.

Kelima WNA tersebut terdiri atas empat pria berinisial WY, CJ, JH, dan ZS, serta seorang perempuan berinisial SY. Mereka diserahkan oleh Kepolisian Resor (Polres) Rote Ndao kepada pihak imigrasi pada Jumat (13/11/2026) malam, setelah kapal yang ditumpangi terdampar di perairan Rote Ndao.

Kepala Kantor Imigrasi Kupang, Ma'mum, mengatakan pihaknya langsung melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan identitas kelima WNA tersebut setelah proses serah terima.

"Kami telah melakukan pemeriksaan keimigrasian yang meliputi verifikasi identitas, keabsahan dokumen perjalanan, serta pendalaman jalur kedatangan mereka di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Ma'mum, Selasa (17/11/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kelima WNA tersebut diketahui masuk ke Indonesia melalui jalur udara pada pertengahan Oktober 2026. Setelah berkumpul di Jakarta, mereka melanjutkan perjalanan ke Kendari hingga Baubau, Sulawesi Tenggara.

Mereka diduga tergiur tawaran perjalanan ke Australia yang ditemukan melalui media sosial. Untuk mengikuti perjalanan tersebut, kelimanya disebut telah membayar sejumlah uang kepada perantara.