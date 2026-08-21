Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Deportasi 2.284 Warga Meksiko ke Guatemala, Pemerintah Meksiko Protes

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |12:05 WIB
AS Deportasi 2.284 Warga Meksiko ke Guatemala, Pemerintah Meksiko Protes
Warga Meksiko Dideportasi dari AS (foto; AP)
A
A
A

WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan mendeportasi sekitar 2.284 warga negara Meksiko ke Guatemala sepanjang tahun ini. Kebijakan tersebut menuai keberatan dari pemerintah Meksiko.

Presiden Guatemala, Bernardo Arevalo mengonfirmasi bahwa negaranya telah menerima ribuan warga Meksiko yang dideportasi dari AS. Menurut dia, para deportan kemudian segera dipulangkan ke Meksiko melalui jalur transit.

“Mereka tiba dengan pesawat yang membawa warga Guatemala yang kembali,” kata Arevalo dilansir dari Aljazeera, Jumat (21/8/2026).

Arevalo menjelaskan, pemerintah Guatemala berkoordinasi dengan Meksiko untuk memastikan warga negara Meksiko tersebut dapat kembali ke negaranya. Mereka disebut dipulangkan dalam waktu 24 jam setelah tiba di Guatemala.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari meningkatnya praktik deportasi ke negara ketiga di bawah pemerintahan Trump. Dalam kebijakan ini, migran dan pencari suaka dikirim ke negara yang bukan merupakan negara asal mereka.

Deportasi ke negara ketiga sebelumnya kerap dibenarkan pemerintah AS dengan alasan sejumlah migran tidak dapat atau tidak memungkinkan untuk dikembalikan ke negara asal. Namun, alasan tersebut dipertanyakan dalam kasus warga Meksiko karena Meksiko selama ini tetap menerima warga negaranya yang dideportasi dari AS.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/320/3237346//airlangga-ZuHP_large.jpg
Pemerintah Bantah soal Tudingan RI Bantu China Hindari Tarif AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/18/3235895//seorang_petugas_pemadam_kebakaran-UQ6m_large.jpg
Helikopter Apache Milik AS Jatuh di Texas, 2 Tentara AD Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/18/3234425//tiktoker_meksiko_cesar_gastelum_tewas_ditembak_saat_live_streaming-mNPV_large.jpg
Horor! TikToker Meksiko Tewas Ditembak di Tengah Live Streaming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/340/3233950//bule_as-qTtb_large.jpg
Bule AS Mabuk Bikin Onar di Sukabumi, Langsung Dideportasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/340/3232668//imigrasi_blora_usir_4_wn_tiongkok-e0h8_large.jpg
Imigrasi Blora Usir 4 WN Tiongkok, Terbukti Langgar Izin Tinggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/18/3231063//ilustras-tfrq_large.jpg
Ngeri, Mayat Korban Kartel Digantung di Jembatan Meksiko Jelang Final Piala Dunia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement