Helikopter Apache Milik AS Jatuh di Texas, 2 Tentara AD Tewas

TEXAS - Dua tentara Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) tewas setelah helikopter serang AH-64 Apache jatuh di Salado, Texas, pada Rabu 12 Agustus 2026 waktu setempat.

Helikopter dua tempat duduk tersebut jatuh di sebuah ladang dekat Fort Hood. Menurut Angkatan Darat AS, helikopter itu merupakan bagian dari unit yang berbasis di Fort Hood.

Brigjen Ethan Diven, penjabat Komandan Jenderal Divisi Kavaleri ke-1, menyampaikan belasungkawa atas insiden tersebut.

"Pikiran dan simpati terdalam kami bersama keluarga, teman, dan rekan-rekan prajurit dari mereka yang terlibat selama masa yang sangat sulit ini," kata Diven dilansir dari abcnews, Kamis (13/8/2026).

Angkatan Darat AS belum mengungkap identitas kedua prajurit yang tewas. Nama mereka akan dirahasiakan hingga setidaknya 24 jam setelah keluarga terdekat diberi pemberitahuan.