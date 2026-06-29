Pesawat Pembawa Penerjun Payung Jatuh di Prancis, 11 Orang Tewas

PARIS – Sebanyak 11 orang tewas setelah sebuah pesawat sipil yang mengangkut penerjun payung jatuh di Kota Tomblaine, Prancis timur, Minggu (28/6/2026).

Otoritas setempat menyatakan seluruh penumpang dan awak di dalam pesawat meninggal dunia. Korban terdiri atas seorang pilot, lima siswa penerjun payung, dan lima instruktur.

Pesawat yang dioperasikan oleh sebuah sekolah terjun payung itu dilaporkan baru saja lepas landas dari Lapangan Terbang Nancy-Essey sebelum akhirnya mengalami kecelakaan.

Polisi telah menutup area di sekitar lokasi kejadian dan mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan bandara di Departemen Meurthe-et-Moselle selama proses evakuasi dan penyelidikan berlangsung.

Menteri Perhubungan Prancis, Philippe Tabarot menyebut insiden tersebut sebagai "tragedi yang mengerikan". Ia bersama Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez langsung bertolak menuju lokasi kecelakaan.