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Wabah Parasit di Michigan Meluas, Lebih dari 3.300 Orang Terinfeksi

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |10:49 WIB
Wabah Parasit di Michigan Meluas, Lebih dari 3.300 Orang Terinfeksi
Pasien rumah sakit (foto: Okezone)
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MICHIGAN - Wabah infeksi parasit Cyclospora terus meluas di negara bagian Michigan, Amerika Serikat. Hingga Selasa 14 Juli 2026, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Michigan (MDHHS) mencatat sebanyak 3.309 kasus siklosporiasis, dengan 44 pasien di antaranya harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Jumlah tersebut melonjak drastis dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat sebanyak 2.640 kasus. Padahal, Michigan biasanya hanya melaporkan sekitar 40 hingga 50 kasus siklosporiasis dalam satu tahun.

Dilansir bnonews, Rabu (15/7/2026). Pejabat kesehatan menduga wabah berkaitan dengan konsumsi selada atau sayuran salad yang terkontaminasi. Hasil penyelidikan awal menunjukkan banyak pasien mengaku mengonsumsi selada sebelum jatuh sakit. Meski demikian, hingga kini belum ditemukan jenis selada, produsen, maupun pemasok tertentu yang dapat dipastikan sebagai sumber penularan. Kemungkinan sumber makanan lain juga masih terus diselidiki.

Wabah ini pertama kali teridentifikasi pada 29 Juni 2026. Sejak saat itu, lebih dari 1.000 pasien telah diwawancarai untuk membantu penelusuran sumber infeksi. Otoritas kesehatan negara bagian bekerja sama dengan pemerintah federal dan dinas kesehatan setempat guna menelusuri rantai distribusi makanan yang diduga menjadi penyebab penyebaran parasit.

 

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Topik Artikel :
Wabah Penyakit AS Parasit
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