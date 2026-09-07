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Tragedi Festival di Meksiko, Ledakan Kembang Api Runtuhkan Gereja dan Tewaskan 10 Orang

Awaludin , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |11:05 WIB
Tragedi Festival di Meksiko, Ledakan Kembang Api Runtuhkan Gereja dan Tewaskan 10 Orang
Ledakan kembang api di Meksiko (foto: media sosial)
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MEKSIKO - Ledakan kembang api terjadi saat perayaan festival tradisional di Meksiko tengah. Insiden tersebut menewaskan 10 orang dan melukai 64 lainnya.

Dilansir dari bnonews, Senin (7/9/2026). Ledakan terjadi sekitar pukul 21.00 waktu setempat pada Sabtu 5 September 2026 di sebuah paroki di Santa Maria Canchesda, komunitas di Temascalcingo, Negara Bagian Meksiko, barat laut Mexico City.

Saat kejadian, warga berkumpul di luar gereja untuk menyaksikan pertunjukan kembang api dalam rangkaian perayaan festival tradisional.

Pihak berwenang menyebut ledakan berasal dari bahan kembang api yang disimpan di sebuah ruangan yang digunakan sebagai gudang. Ledakan tersebut menyebabkan sebagian bangunan gereja runtuh dan menjebak sejumlah orang di bawah reruntuhan.

Tim penyelamat langsung dikerahkan dan bekerja sepanjang malam untuk mengevakuasi warga yang terjebak. Pemerintah Negara Bagian Meksiko kemudian memastikan 10 orang meninggal dunia, sementara 64 lainnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Sejumlah anak dan dua pastor gereja dilaporkan termasuk dalam korban luka.

 

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