Jenderal Kopassus Pemburu KKB Lucky Avianto Komandan Upacara HUT ke-81 TNI

JAKARTA – Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Lucky Avianto, akan menjadi komandan upacara HUT ke-81 TNI di Lapangan Prima Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026).

Sebelumnya, pada HUT ke-80 TNI tahun 2025 Letjen TNI Bambang Trisnohadi yang saat itu juga menjabat Pangkogabwilhan III menjadi komandan upacara.

Berdasarkan susunan acara yang diterima Okezone, upacara akan dimulai dengan laporan perwira upacara, dilanjutkan dengan penghormatan kebesaran, laporan komandan upacara yakni Pangkogabwilhan III Letjen Lucky Avianto kepada inspektur upacara, serta pemeriksaan pasukan.

Presiden Prabowo Subianto yang bertindak sebagai inspektur upacara pada HUT TNI juga meresmikan dan mengukuhkan sejumlah satuan baru TNI.

Prosesi pelantikan dan pengukuhan satuan baru dijadwalkan berlangsung setelah pengucapan Sapta Marga.