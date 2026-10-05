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Jenderal Kopassus Pemburu KKB Lucky Avianto Komandan Upacara HUT ke-81 TNI

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |07:32 WIB
Jenderal Kopassus Pemburu KKB Lucky Avianto Komandan Upacara HUT ke-81 TNI
Letjen Lucky Avianto/ist
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JAKARTA – Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Lucky Avianto, akan menjadi komandan upacara HUT ke-81 TNI di Lapangan Prima Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026).

Sebelumnya, pada HUT ke-80 TNI tahun 2025  Letjen TNI Bambang Trisnohadi yang saat itu juga menjabat Pangkogabwilhan III menjadi komandan upacara.

Berdasarkan susunan acara yang diterima Okezone, upacara akan dimulai dengan laporan perwira upacara, dilanjutkan dengan penghormatan kebesaran, laporan komandan upacara yakni Pangkogabwilhan III Letjen Lucky Avianto kepada inspektur upacara, serta pemeriksaan pasukan.

Presiden Prabowo Subianto yang bertindak sebagai inspektur upacara pada HUT TNI  juga meresmikan dan mengukuhkan sejumlah satuan baru TNI.

Prosesi pelantikan dan pengukuhan satuan baru dijadwalkan berlangsung setelah pengucapan Sapta Marga.

 

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