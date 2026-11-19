Sejarah Alas Purwo dengan Sederet Fakta Menarik yang Jarang Diketahui

JAKARTA – Alas Purwo di ujung timur Pulau Jawa dikenal sebagai kawasan hutan dengan nilai alam, budaya, dan sejarah yang kuat. Di balik statusnya yang kini dilindungi, kawasan ini menyimpan kisah panjang tentang bagaimana kawasan tersebut terbentuk dan dijaga.

Alas Purwo merupakan situs purbakala di Indonesia yang kini berstatus taman nasional, dikenal sebagai Taman Nasional (TN) Alas Purwo. Kawasan ini berada di ujung timur Pulau Jawa, di wilayah pantai selatan, tepatnya di Kecamatan Tegaldlimo dan Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Lantas, bagaimana sejarah dan fakta-fakta berdirinya Alas Purwo hingga ditetapkan sebagai taman nasional? Simak ulasan lengkapnya berikut ini:

Sejarah Kawasan Alas Purwo: Dari Cagar Alam hingga Taman Nasional

Melansir laman resmi Taman Nasional Alas Purwo, sebelum berstatus taman nasional, kawasan Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur, telah melewati rangkaian perubahan status perlindungan selama puluhan tahun. Kawasan ini bermula sebagai cagar alam (CA), berubah menjadi suaka margasatwa (SM), lalu ditetapkan sebagai Taman Nasional (TN) Alas Purwo.

Penetapan awal dilakukan pada masa kolonial. Pada 9 Oktober 1920, kawasan Poerwo dan Jati Ikan ditunjuk sebagai cagar alam melalui GB No. 46 Stbl. 736. Hampir dua dekade berselang, tepatnya 1 September 1939, statusnya ditingkatkan menjadi suaka margasatwa melalui surat keputusan pemerintah Hindia Belanda No. 6 Stbl. 456. Luas kawasan yang ditetapkan kala itu mencapai 62.000 hektare.