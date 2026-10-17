Peristiwa 17 Oktober: Ulang Tahun Prabowo hingga Desakan Pembubaran DPR Sementara

JAKARTA – Sejumlah peristiwa bersejarah, baik di Indonesia maupun di berbagai negara, tercatat terjadi pada 17 Oktober. Momen tersebut di antaranya berkaitan dengan hari kelahiran Prabowo Subianto, yang kini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Okezone merangkum sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada 17 Oktober dari berbagai sumber, termasuk Wikipedia. Berikut ulasannya:

1. Prabowo Subianto Lahir pada 17 Oktober 1951

Prabowo Subianto Djojohadikusumo lahir pada 17 Oktober 1951. Ia dikenal sebagai tokoh politik, pengusaha, sekaligus mantan perwira tinggi militer Indonesia dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal TNI (Purn.).

Sebelum terjun ke dunia usaha dan politik, Prabowo menjalani pendidikan serta karier di lingkungan militer selama kurang lebih 28 tahun. Setelah itu, ia melanjutkan kiprahnya di bidang bisnis dan pemerintahan.