Peristiwa 13 Oktober: Pesawat Jatuh di Papua Nugini Tewaskan Puluhan Orang

JAKARTA — Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 13 Oktober. Mulai dari perpindahan ibu kota Turki dari Istanbul ke Ankara hingga kecelakaan pesawat penumpang di Papua Nugini.

Untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa tersebut, Okezone merangkum sejumlah kejadian bersejarah yang dikutip dari Wikipedia:

1923 — Ibu Kota Turki Pindah

Turki menetapkan Ankara sebagai ibu kota negara, menggantikan Istanbul. Sebelum perpindahan tersebut, Istanbul telah menjadi pusat pemerintahan sejumlah kekaisaran selama hampir 16 abad.

Kota itu pernah menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi sejak 330 hingga 1204, Kekaisaran Bizantium dari 1261 hingga 1453, Kerajaan Latin dari 1204 hingga 1261, serta Kesultanan Ottoman sejak 1453 hingga 1922.



2011 — Pesawat Jatuh di Papua Nugini