Polri Akui Tak Bisa Paksa Hadirkan Listyo Sigit Disidang Etik

JAKARTA - Polri tidak memiliki regulasi untuk melakukan upaya paksa menghadirkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan terduga pelanggar lainnya dalam proses sidang etik.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengungkapkan, sidang etik regulasinya berbeda dengan proses peradilan sidang pidana. Meskipun, kata Isir, dalam kasus dugaan penyadapan dan makar, Listyo ditahan di dalam rutan Brimob Polri.

"Kemudian kaitan sama wajib untuk hadir, kawan-kawan dari Div Propam sebagaimana yang diatur oleh peraturan polisi terkait dengan Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Profesi Polri ya, tidak ada regulasi untuk melakukan upaya paksa ya, ini. Beda dengan kalau dalam proses peradilan pidana, ini," kata Isir, Kamis (26/11/2026).

Isir menekankan, sampai dengan dewasa ini Listyo Sigit masih ditahan di rutan Brimob. Namun, yang bersangkutan meneken berita acara menolak hadir dalam sidang etik yang dijadwalkan hari ini.

"Jadi tadi beberapa langkah yang dilakukan adalah penuntut menugaskan Kasubsiter untuk menemui, memastikan kehadiran dari terduga pelanggar LSP di Rutan Brimob," ucapnya.

Lebih dalam, Isir hanya menjelaskan, dua kali ketidakhadiran Listyo Sigit dalam sidang etik akan menghapuskan hak pembelaan dan banding. Kemudian, komisi sidang etik juga tetap mengambil putusan jika terduga pelanggar memilih absen dua kali dalam persidangan.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.

Dalam pengembangannya, Bareskrim Polri kembali menetapkan enam tersangka dalam pidana makar di kasus penyadapan Presiden.