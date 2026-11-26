Polri Tetap Jatuhkan Putusan jika Listyo Sigit Absen Sidang Etik 30 November

JAKARTA - Polri menyatakan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) tetap akan menjatuhkan putusan, apabila eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali tidak hadir dalam sidang etik yang dijadwalkan, pada Senin (30/11/2026).

Listyo Sigit sebelumnya menolak hadir dalam sidang etik pada Kamis (26/11/2026). Ia seharusnya menjalani sidang terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Persidangan Komisi Kode Etik tetap akan berjalan sesuai mekanisme yang ada hingga putusan. Artinya, putusan akan diambil tanpa kehadiran dari terduga pelanggar LSP," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, Kamis (26/11/2026).

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 65 huruf c Perpol Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026.

Menurut Isir, aturan tersebut mengatur bahwa terduga pelanggar yang tidak hadir dalam sidang etik sebanyak dua kali akan kehilangan hak pembelaan dan banding.

"Terduga pelanggar akan kehilangan hak untuk melakukan banding, karena putusan Komisi Kode Etik akan bersifat final dan mengikat," ujar Isir.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.