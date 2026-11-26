Listyo Sigit Prabowo Jalani Sidang Etik Kasus Dugaan Penyadapan Hari Ini

JAKARTA - Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (26/11/2026).

"Kemudian pada hari Kamis, 26 November 2026 pukul 09.00, akan dilaksanakan sidang KKEP terhadap terduga pelanggar LSP," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko.

Menurut Trunoyudo, sidang KKEP terhadap Listyo Sigit Prabowo akan dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo, yang merupakan teman seangkatan atau leting Akademi Kepolisian (Akpol) 1991.

"Komjen Hendro Pandowo selaku Ketua Komisi merangkap anggota," ujar Trunoyudo.

Adapun anggota sidang KKEP lainnya adalah Kalemdiklat Polri Komjen Rudi Darmoko selaku Wakil Ketua merangkap anggota, dan Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto selaku anggota.

Selanjutnya, Kabaintelkam Polri Komjen Dedi Kusuma Bakti, dan Sekjen KP2MI Komjen Dwiyono juga bertindak sebagai anggota sidang.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.