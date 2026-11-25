Irjen Slamet Uliandi Jalani Sidang Etik Terkait Penyadapan dan Makar Hari Ini

JAKARTA – Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap mantan Kadiv TIK Irjen Slamet Uliandi terkait kasus dugaan penyadapan dan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto, Rabu (25/11/2026).

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sidang tersebut rencananya dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. "Rencana untuk pada hari Rabu tanggal 25 November 2026 pukul 09.00 di tempat yang sama di lantai 2 Divpropam Polri, terhadap terduga pelanggar SU akan digelar sidang KKEP," kata Trunoyudo.

Meski begitu, kehadiran Irjen Slamet Uliandi dalam sidang etik tersebut masih menjadi pertanyaan. Pasalnya, yang bersangkutan dikabarkan sedang sakit pascastroke.

Mengenai hal itu, Trunoyudo menjelaskan jika merujuk Perpol Nomor 4 Tahun 2026, setiap pelanggar diwajibkan hadir untuk mengikuti sidang. "Perencanaannya sebagai mekanisme yang sesuai dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Artinya hadir, wajib. Ingat di Pasal 59 Ayat (2) Perpol Nomor 4 wajib untuk dihadirkan dalam sidang," ujar Trunoyudo.

Namun, terdapat perubahan pada Ayat (2) dalam Perpol tersebut. Terduga pelanggar dapat mengikuti sidang secara langsung atau melalui media elektronik dengan persetujuan Ketua KKEP.

Adapun sidang KKEP akan dipimpin oleh Kalemdiklat Polri Komjen Rudi Darmoko. Sementara itu, posisi wakil ketua akan dijabat Irjen Jayadi. Selanjutnya, anggota majelis terdiri atas Irjen M. Zulkarnain, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Rakhmad Setyadi.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.