Digelar Lusa, Sidang Etik Listyo Sigit Dipimpin Teman Satu Letting Akpol 1991

JAKARTA - Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Kamis, 26 November 2026, lusa. Hal itu terkait kasus dugaan penyadapan dan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Kemudian pada hari Kamis, 26 November 2026 pukul 09.00, akan dilaksanakan sidang KKEP terhadap terduga pelanggar LSP," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Selasa (24/11/2026).

Menurut Trunoyudo, sidang KKEP Listyo Sigit Prabowo akan dipimpin Komjen Hendro Pandowo yang merupakan teman seangkatan atau satu letting di Akpol 1991. "Komjen Hendro Pandowo selaku Ketua Komisi merangkap anggota," ujar Trunoyudo.

Adapun anggota sidang KKEP lainnya adalah Kalemdiklat Polri Komjen Rudi Darmoko selaku Wakil Ketua merangkap anggota dan Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto selaku anggota. Lalu, Kabaintelkam Polri Komjen Dedi Kusuma Bakti selaku anggota dan Sekjen KP2MI Komjen Dwiyono selaku anggota kelima.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Dalam pengembangannya, Bareskrim Polri kembali menetapkan enam tersangka dalam kasus pidana makar terkait penyadapan Presiden. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Slamet Uliandi, Brigjen Tedjo Kusumo, dan Kombes Iman Imanuddin.

Dalam perjalanan kasus ini, Mabes Polri telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa, 10 November 2026. Kemudian, Polri juga memecat Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa, 17 November 2026.

(Arief Setyadi )

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