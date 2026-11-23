Polri Sebut Pemufakatan Makar Listyo Sigit Cs Dilakukan sejak Sebelum Presiden Terpilih

JAKARTA - Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin menjabarkan tiga tahapan dalam dugaan tindak pidana makar yang menyeret nama eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia menerangkan, tahap awal dilakukan berupa pemufakatan sebelum dilantiknya Prabowo Subianto yang merupakan presiden terpilih.

“Yang pertama, tahap permufakatan. Kami temukan ya dalam melakukan pemeriksaan saksi serta alat bukti dan petunjuk ya, ditemukan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024, saat presiden terpilih belum dilantik, dilaksanakan rapat yang dipimpin oleh SU dengan dihadiri oleh EH, ASN, dan TK beserta tim lainnya,” kata Komjen Asep, Senin (23/11/2026).

Dalam rapat tersebut, kata Komjen Asep, dipimpin oleh Irjen Slamet Uliandi yang dihadiri oleh Irjen Eko Hadi, Irjen Ahrie Sonta dan Brigjen Tedjo Kusumo.

“Dalam rapat tersebut disampaikan beberapa pointer yang disusun atas perintah tersangka ASN yang memuat analisis terhadap arah pemerintahan ke depan serta rencana pemetaan tokoh-tokoh yang berpengaruh,” ujarnya.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, petugas menemukan sejumlah dokumen hasil rapat 3 Oktober tersebut.

“Dari laptop milik saksi yang juga ditemukan dokumen yang memuat analisis krisis, kemudian analisis impeachment, analisis isu kebijakan pemerintah, analisis calon Kapolri, kemudian cap makar, kemudian serta analisis krisis '98 terkait mekanisme kejadian dan proses mundurnya Presiden Soeharto,” ungkapnya.