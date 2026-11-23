3 Tahap Dugaan Makar Jenderal Listyo Sigit Cs, Pemetaan Tokoh hingga Serangan Medsos

JAKARTA - Bareskrim Polri membeberkan rangkaian dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan lima orang lainnya sebagai tersangka.

Berdasarkan hasil penyidikan, polisi mengungkap dugaan makar tersebut berlangsung melalui tiga tahapan, mulai dari rapat pemetaan tokoh, penyadapan, hingga pengintaian dan mobilisasi massa.

Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin mengatakan, konstruksi perkara disusun berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, alat bukti, serta petunjuk yang diperoleh penyidik.

Tahap pertama diduga berlangsung sebelum pelantikan presiden terpilih, tepatnya pada 3 Oktober 2024. Saat itu, digelar rapat yang dipimpin oleh sosok berinisial SU dan dihadiri EH, ASN, TK, serta sejumlah anggota tim lainnya.

"Dalam rapat tersebut disampaikan beberapa pointer yang disusun atas perintah tersangka ASN yang memuat analisis terhadap arah pemerintahan ke depan serta rencana pemetaan tokoh-tokoh yang berpengaruh," ujar Asep dalam konferensi pers, Senin (23/11/2026).

Polisi juga menemukan sejumlah dokumen dari laptop milik seorang saksi yang berkaitan dengan rapat tersebut. Dokumen itu berisi berbagai analisis, mulai dari analisis krisis, pemakzulan atau *impeachment*, isu kebijakan pemerintah, calon Kapolri, hingga krisis 1998 yang mengulas mekanisme peristiwa dan proses mundurnya Presiden Soeharto.

Tahap kedua merupakan persiapan yang diduga dilakukan dengan menyadap sejumlah tokoh yang sebelumnya telah dipetakan.