Bareskrim Ungkap Aliran Dana Operasional Makar, Jenderal Listyo Sigit Cs Saling Bungkam

JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terus mendalami aliran dana dalam kasus dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP).

Lima tersangka lainnya masing-masing berinisial ASN, SU, EH, TK, dan II.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Asep Safrudin, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penyidikan sementara, dana yang disita penyidik diketahui mengalir kepada tersangka berinisial ASN.

Dana tersebut berasal dari tersangka lainnya dan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional kelompok tersebut.

"Terkait dengan sumber dana, ya. Tadi atau sekarang kita bisa saksikan ada uang di depan, itu memang tersangka ASN itu mendapatkannya dari tersangka yang lainnya. Ya, itu mereka untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. Operasionalnya mereka didukung oleh tersangka yang lain tersebut," kata Asep kepada wartawan, Senin (23/11/2026).

Meski demikian, Asep membantah spekulasi mengenai dugaan keterkaitan sumber dana tersebut dengan aktivitas pertambangan. Ia menegaskan, hingga saat ini penyidik belum menemukan fakta maupun keterangan yang mengarah pada dugaan tersebut.

"Kemudian terkait dengan sumber dananya yang tadi, saya tidak ada keterangan yang tadi Bapak sampaikan sumbernya dari tambang dan lain sebagainya. Ya, aliran dananya kepada ASN untuk kegiatan operasionalnya. Yang sementara yang kami dapatkan seperti itu," ujarnya.