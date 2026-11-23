Ini Alasan Prabowo Pilih Amran Sulaiman dan Sugiono Jadi Kandidat Cawapres

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres), kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Senin (23/11/2026). Dua nama yang diusulkan Prabowo adalah Menko PMK Sugiono dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Menurut Prabowo, kedua nama tersebut memiliki prestasi dan kesetiaan kepada negara.

“Pertimbangannya adalah semata-mata prestasi, ya, pengabdian, kesetiaan kepada negara, dan keyakinan saya bahwa mereka akan bekerja sebaik-baiknya. Saya ingin tekankan, tidak berarti hanya dua orang ini yang memenuhi syarat,” ujar Prabowo kepada awak media.

Prabowo mengatakan, banyak putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kemampuan untuk menjadi calon wakil presiden. Namun, konstitusi hanya memperbolehkannya mengusulkan dua nama.

“Banyak yang baik, tapi konstitusi kita menetapkan saya hanya boleh mengusulkan dua nama, dan saya diberi waktu yang sangat terbatas. Saya tidak bisa terlalu lama konsultasi. Saya sudah konsultasi dengan partai koalisi pengusung yang ada di parlemen,” katanya.