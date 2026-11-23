Prabowo Resmi Serahkan Amplop Berisi 2 Nama Usulan Cawapres ke MPR RI

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendatangi gedung parlemen di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, (23/11/2026) sore untuk menyerahkan secara langsung dua usulan nama Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Kehadiran Prabowo diterma oleh Ketua MPR Ahmad Muzani dan para pimpinan MPR RI.

"Sesuai ketentuan konsttusional dan ketentuan tata negaara kita hari ini saya hadir untuk menyampaikan dua nama yang saya usulkan untuk dipilih MPR sebagai wakil presiden untuk menyelesaikan masa jabatan sampai 2029," kata Prabowo kepada Muzani, Senin.

Prabowo kemudian menyerahkan amplop putih kepada Ketua MPR dan berjabat tangan. Keduanya kemudian menandatangani berita acara serah terima usulan nama tersebut.

Prabowo yang mengenakan jas abu-abu kemudian meninggalkan ruangan pertemuan dan memberkan keterangan kepada media didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, dan Ketua MPR Muzani.

MPR RI akan menggelar sidang paripurna pemilihan, penetapan dan pengesahan Cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Jumat, 11 Desember 2026.

(Rahman Asmardika)

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