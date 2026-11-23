Prabowo Akan Serahkan Sendiri Dua Nama Cawapres ke MPR Hari Ini

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menyerahkan langsung dua nama calon wakil presiden (cawapres) ke MPR pada Senin (23/11/2026) hari ini.

"Dari komunikasi yang kami dengar, memang presiden katanya akan menyerahkan sendiri dua nama tersebut ke hadapan MPR. Jam berapa, nanti akan dikabari," kata Ketua MPR Ahmad Muzani dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11/2026).

Menurut Muzani, Presiden Prabowo sudah harus mengisi atau mengusulkan dua nama cawapres tersebut hari ini paling lambat pukul 23.59 WIB.

"Hitungan kami, presiden sudah harus mengisi atau mengusulkan dua nama tersebut hari ini," kata Muzani.

Hal ini diungkap Muzani usai rapat gabungan (ragab) yang digelar MPR, yang memutuskan bahwa Sidang Paripurna Pemilihan Wapres akan digelar pada Jumat, 11 Desember 2026.



(Rahman Asmardika)

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