Pimpinan MPR Gelar Ragab Jelang Penyerahan Nama Usulan Cawapres oleh Presiden Prabowo

Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto dan Kahar Muzakir tiba di lokasi rapat gabungan, 23 November 2026.

JAKARTA - Pimpinan MPR RI mulai berkumpul di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senin (23/11/2026), untuk menggelar rapat gabungan (ragab) menjelang penyerahan dua nama usulan calon wakil presiden (cawapres) dari Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah Wakil Ketua MPR RI mulai tiba di lokasi sekitar pukul 11.05 WIB. Sedianya, mereka akan menggelar ragab bersama Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyusul tiba di Gedung Nusantara V sekitar pukul 11.15 WIB. Namun, ia enggan berbicara kepada awak media terkait agenda ragab hari ini.

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto membenarkan bahwa salah satu agenda yang akan dibahas dalam ragab tersebut ialah mengenai dua nama cawapres usulan presiden.

"Ya, salah satunya itu," ucap Bambang sambil mengangguk.



(Rahman Asmardika)

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