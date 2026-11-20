Tim Verifikasi MPR Rapat Siang Ini, Bahas Mekanisme Pemeriksaan Persyaratan Cawapres

JAKARTA - Tim Verifikasi MPR RI akan menggelar rapat perdana terkait dengan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden (Wapres) RI. Rapat akan digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jumat (20/11/2026) siang ini.

“Ya, jadi untuk pertama kali hari ini nanti jam 02.00 siang, setelah dua kali rapat gabungan yang kemudian membentuk dua tim, satu verifikasi satu adhoc. Nah, untuk yang verifikasi, hari ini kami akan rapat,” kata Anggota MPR Fraksi Partai Demokrat sekaligus anggota tim verifikasi, Hinca Panjaitan.

Dia menjelaskan, rapat perdana nanti akan membahas tata cara verifikasi itu sendiri, mulai dari alur hingga dokumen calon yang diusulkan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Karena itu, rapat hari ini akan membuat penguraian yang lebih konkret lah. Mana yang memang harus kita verifikasi administratif, mana yang harus diverifikasi faktual,” ujarnya.

Hinca juga memperkirakan rapat akan membagi 36 anggota tim verifikasi ke dalam kelompok-kelompok kerja tersendiri. Hal ini dilakukan agar kerja tim bisa lebih efektif, mengingat batas waktu yang dimiliki hanya tujuh hari.

“Pertanyaan berikut lagi, kalau seandainya ada dokumen yang dianggap tidak lengkap, maka kan harus diberi kesempatan juga. Nah, mungkin kita beri kesempatan empat hari sehingga bisa selesai,” tuturnya.

Ia menegaskan, sebelum pelaksanaan, pemilihan, penetapan, dan pelantikan itu, tentu semua persyaratan administratif ini harus sudah dipenuhi menurut aturan undang-undang. "Kita punya waktu, oleh undang-undang dasar menyebut 60 hari. Mudah-mudahan kita bisa tuntaskan,” imbuhnya.

(Arief Setyadi )

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