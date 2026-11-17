Kemenko Kumham Imipas Serahkan 37 Rekomendasi Kebijakan kepada 50 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyerahkan 37 rekomendasi kebijakan kepada 50 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam kegiatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Penyerahan ini merupakan wujud konkret pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk mendukung pembangunan nasional serta pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.

Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa rekomendasi kebijakan tersebut merupakan hasil kerja bersama dalam mengidentifikasi dan merumuskan penyelesaian berbagai persoalan lintas sektor yang membutuhkan keterlibatan sejumlah kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

Menurutnya, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat tidak selalu berada dalam lingkup kewenangan satu instansi. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi agar setiap permasalahan dapat ditangani secara terpadu dengan tetap memperhatikan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing.

"Kementerian Koordinator dibentuk untuk menjalankan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan. Kita harus mengetahui bagian mana dari suatu kebijakan yang belum berjalan, mengapa hal itu terjadi, siapa yang mempunyai kewenangan menyelesaikannya, dan keputusan apa yang diperlukan," ujar Yusril.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi koordinasi tidak boleh berhenti pada penyelenggaraan rapat maupun penyusunan kesimpulan administratif. Koordinasi harus mampu menghasilkan langkah penyelesaian yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh instansi terkait.