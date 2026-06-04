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Said Iqbal Masuk Kabinet Merah Putih? Mensesneg: Sedang Kita Diskusikan

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |20:38 WIB
Said Iqbal Masuk Kabinet Merah Putih? Mensesneg: Sedang Kita Diskusikan
Presiden Partai Buruh Said Iqbal (Foto: Ari Sandita/Okezone)
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JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberi sinyal Presiden Partai Buruh Said Iqbal akan masuk ke dalam Kabinet Merah Putih. Saat ini, kata Prasetyo, masih dalam proses pembahasan dan diskusi.

"Sedang kita diskusikan," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Sementara mengenai jabatan yang akan diemban Said Iqbal, Prasetyo hanya memberikan petunjuk yang berkaitan dengan aktivitas dan perjuangannya selama ini.

"Kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini, dengan buruh, tenaga kerja," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga melantik Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada 27 April 2026.

Prasetyo juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), serta Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN pada Senin 8 Juni pekan depan.

"Berkenaan dengan masalah pelantikan, kami agendakan di minggu depan. Karena kita semua berpikir bahwa beliau dalam hari-hari pertama itu supaya fokus terlebih dahulu untuk melakukan proses perbaikan-perbaikan di Badan Gizi Nasional kita," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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