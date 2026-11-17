Polisi Sita Celana Mahasiswi yang Diduga Diperkosa Bupati Kupang Yosef Lede

KUPANG - Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP) soal kasus dugaan pemerkosaan mahasiswi berinisial RWM (21), di rumah dinas (Rumdis) Bupati Kupang Yosef Lede (YL). Dari olah TKP itu, polisi menemukan menemukan barang bukti berupa satu celana korban RWM (21) yang diduga digunakan saat diperkosa pelaku.

"Olah TKP telah kami laksanakan dan menemukan satu celana, yang digunakan saat korban disuruh menggantikan celana milik terlapor YL tersebut," kata Direktur PPA-PPO Polda NTT, Kombes Pol Nova Irone Surentu, Selasa (17/11/2026).

Nova mengungkapkan, bahwa Bupati Kupang Yosef Lede selaku terlapor berada di rumah dinas saat penyidik melakukan olah TKP.

Menurutnya, terlapor bersikap kooperatif dan mempersilakan tim penyidik untuk melakukan pemeriksaan di lokasi. "Terlapor ada di lokasi dan kooperatif, dan mempersilakan kami untuk melakukan olah TKP," ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Kupang Yosef Lede dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) atas kasus dugaan kekerasan seksual terhadap gadis berinisiwal RW (21).

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan, penyidik Direktorat Reserse PPA dan PPO masih melakukan pendalaman untuk mengungkap secara jelas peristiwa yang dilaporkan.

Henry menjelaskan, penyidik tidak hanya mengandalkan keterangan awal korban, tetapi juga akan mencari dan mengumpulkan alat bukti serta meminta keterangan dari saksi-saksi lainnya.

Berdasarkan laporan dan keterangan awal yang diterima penyidik, dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu komplek rumah dinas, Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.