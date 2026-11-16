Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang, Mendagri Siapkan Sanksi Jika Terbukti

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian terkait laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang Yosef Lede. Tito menyatakan, sanksi pemberhentian dapat diproses apabila dugaan tersebut terbukti dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Tito mengatakan, pihaknya telah meminta Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendagri berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengetahui perkembangan penanganan perkara tersebut. Dia menegaskan, asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan.

"Kita saya sudah minta Irjen Mendagri untuk koordinasi sama polisi yang menangani. Dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah, bisa saja itu terjadi, namanya laporan, bisa juga tidak. Kalau terjadi, ya sesuai aturan yang berlaku," ujar Tito saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Tito menyebut, pemerintah akan mengikuti proses hukum sebelum menentukan langkah terkait jabatan Yosef. Dia mencontohkan kasus Bupati Gowa yang sebelumnya berujung pada proses pemberhentian kepala daerah.

"Kalau sudah aturan berlaku nanti jalan, kita lihat proses hukumnya, ya sama seperti pelanggaran-pelanggaran lain. Seperti kasus yang di Gowa, bisa saja nanti kalau bersalah ya di impeach, bisa diganti, dan lain-lain. Kami akan ikuti proses itu," ujar Tito.