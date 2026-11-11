Modus Minta Dipijat, 7 Santri di Jaksel Diduga Dilecehkan Kiai Ponpes

JAKARTA - Polisi masih menyelidiki dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pimpinan pondok pesantren di Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Sebanyak tujuh santri diduga menjadi korban dalam kasus tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan, dugaan kekerasan seksual itu dilakukan dengan modus meminta santri memijat terduga pelaku.

“Dalam proses awal ini diduga melakukan kekerasan seksual dengan modus meminta santri melakukan pemijatan," kata Budi, Rabu (11/11/2026).

Budi menjelaskan, penyidik berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Metro Jaya, UPT P3A Provinsi DKI Jakarta, dan Komnas Anak.

Polisi juga masih mendalami kasus tersebut dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti, termasuk rekaman video dan audio serta keterangan para korban.

"Nah, ini juga lagi didalami, termasuk mengumpulkan barang bukti berupa rekaman video dan audio dan memuat keterangan korban," ujarnya.