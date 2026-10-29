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Biadab! Gadis di Bawah Umur Diperkosa Ayah dan Kakak Tiri Berulang Kali, Pelaku Juga Rekam Korban

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |02:00 WIB
Biadab! Gadis di Bawah Umur Diperkosa Ayah dan Kakak Tiri Berulang Kali, Pelaku Juga Rekam Korban
Ilustrasi Gadis di Bawah Umur Diperkosa Ayah dan Kakak Tiri Berulang Kali
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PATI – Seorang gadis berusia 14 tahun di Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, Jawa Tengah diduga menjadi korban pemerkosaan. Korban diperkosa berkali-kali oleh ayah dan kakak tirinya berinisial UK (46) dan TH alias B (19) selama dua tahun terakhir.

Kapolresta Pati, Kombes Pol Sigit, mengatakan, kejahatan persetubuhan anak di bawah umur tersebut telah berlangsung sejak Juli 2024 hingga September 2026.

"Perlakuan itu dilakukan selama kurun waktu dua tahun. Yang miris, ketika kakak tiri korban melakukan aksi tersebut, bapak tirinya justru merekam kejadian itu untuk dipakai melakukan intimidasi kepada korban," ujar Kombes Pol Sigit di Mapolresta Pati, dikutip, Rabu (28/10/2026). 

Peristiwa ini berawal saat kakak tiri korban, TH, melakukan aksi keji tersebut. Perbuatan TH diketahui oleh ayah tiri korban, UK. Namun bukannya melindungi sang anak, UK justru mendokumentasikan aksi kejahatan tersebut ke dalam rekaman video.

Rekaman video itu kemudian dijadikan senjata oleh UK untuk mengancam dan memaksa korban agar mau menuruti nafsu bejatnya puluhan kali. 

Kasus ini baru terkuak setelah ibu kandung korban mendapatkan laporan dari tante korban yang mencurigai adanya perubahan trauma pada diri korban. Pihak keluarga lantas melaporkan peristiwa pemerkosaan ini secara resmi ke Polresta Pati.

 

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