Dokter Cabul yang Perkosa Balita 3 Tahun Ditangkap di Bandung

BANDUNG – Polda Jawa Barat menangkap oknum dokter cabul berinisial IS, yang diduga tega memperkosa anak kandungnya sendiri yang berusia 3 tahun. Saat ini, korban tengah mendapatkan pendampingan intensif akibat trauma berat yang dialaminya.

Perwakilan tim pengacara Jabar Bantuan Hukum, Debi mengatakan, korban masih mengalami trauma berat atas perbuatan bejat sang ayah.

"Korban saat ini masih mengalami trauma berat atas kejadian yang dialaminya tersebut," ujar Debi, Rabu (21/10/2026).

Penangkapan terhadap pelaku berkat kerja cepat kepolisian setelah kasus ini mendapat perhatian luas. Berdasarkan unggahan anggota Komisi IX DPR, Atalia Praratya, pelaku berhasil dibekuk dalam kurun waktu kurang dari 24 jam.

Atalia memastikan bahwa korban berinisial CA kini telah berada di lingkungan yang aman serta mendapatkan penanganan dan pendampingan fisik maupun psikis secara intensif. Pihaknya juga berharap pelaku dapat dijatuhi hukuman seberat-beratnya demi menimbulkan efek jera.

Sekadar diketahui, kasus dugaan kekerasan seksual ini sebelumnya terungkap setelah korban menceritakan perbuatan bejat sang ayah kepada ibunya.

Pelaku diketahui berprofesi sebagai dokter di salah satu rumah sakit swasta di Bandung serta memiliki klinik pribadi di kawasan Cicendo, Kota Bandung.