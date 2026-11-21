Bareskrim Buka Suara soal Isu Damai Kasus Dugaan Bupati Kupang Perkosa Mahasiswi

JAKARTA – Bareskrim Polri membantah isu kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang Yosef Lede berakhir damai.

“Jadi kalau teman-teman mungkin membaca di Instagram dan sebagainya bahwa terjadi damai dan sebagainya, mohon izin itu saya sampaikan tidak betul, seperti itu ya,” kata Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah, Sabtu (21/11/2026).

Nurul menyebut bahwa, proses penegakan hukum terhadap kasus tersebut masih berjalan. Bareskrim pun melakukan asistensi terkait dengan pengusutan perkara tersebut.

“Teman-teman dari Polda NTT melakukan penanganan penegakan hukum secara profesional,” ujar Nurul.

Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) meningkatkan status kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang Yosef Lede terhadap mahasiswi berinisial RWM (21) ke tahap penyidikan.

Keputusan tersebut diambil setelah penyidik melakukan gelar perkara khusus. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Henry Novika Chandra, menjelaskan peningkatan status perkara dilakukan pada Kamis (19/11/2026).

Dalam perkara ini, Polda NTT menerapkan Pasal 6 huruf c Juncto Pasal 15 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.