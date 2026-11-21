Rudal Rusia Jatuh di Wilayah Polandia, Moskow Dituduh Provokasi

WARSAWA - Polandia menyatakan bahwa sebuah rudal jelajah Rusia termasuk di antara tiga objek yang melanggar wilayah udaranya pada Jumat (20/11/2026) pagi. Perdana Menteri Donald Tusk mengatakan bahwa kejadian tersebut tampaknya bukan sebuah kecelakaan, mengingat saat itu sedang berlangsung latihan militer negara-negara Barat di kawasan tersebut.

Tidak ada korban luka maupun kerusakan yang dilaporkan, namun Warsawa menyebut insiden ini sebagai sebuah "provokasi" dari Moskow.

Rusia belum memberikan komentar mengenai pelanggaran tersebut, yang terjadi di tengah salah satu serangan udara terbesarnya terhadap Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tahun 2022.

Menteri Pertahanan Władysław Kosiniak-Kamysz mengatakan bahwa rudal jenis Kh-101 jatuh di area pedesaan di Nowy Lipowiec, Polandia tenggara, sekitar 50 km (31 mil) dari perbatasan Ukraina.

Rudal jelajah yang dirancang untuk menyasar target secara presisi itu jatuh sekitar pukul 06.30 waktu setempat. Seorang warga setempat, Natalie Szponar, menuturkan bahwa ia sedang menyiapkan anak-anaknya untuk berangkat sekolah ketika mendengar "suara siulan dan benturan tumpul".

Momen jatuhnya rudal tersebut sempat terekam oleh kamera di sebuah lahan pertanian, dan pihak berwenang kemudian menegaskan bahwa tidak ada risiko yang mengancam penduduk setempat.

Kosiniak-Kamysz menambahkan, objek lain yang diduga sebagai rudal jatuh di dekat Rudnik nad Sanem, di sebelah barat Nowy Lipowiec, sementara sebuah pesawat nirawak (drone) bermesin jet jatuh di sebelah selatan, dekat Mołodycz.