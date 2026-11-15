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Tembak Mati Prajurit Ukraina, WNI Tentara Bayaran Rusia Dijanjikan Bonus hingga Rp400 Juta

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |17:07 WIB
Tembak Mati Prajurit Ukraina, WNI Tentara Bayaran Rusia Dijanjikan Bonus hingga Rp400 Juta
Tentara Bayaran Rusia/ist
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JAKARTA - Warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi tentara bayaran Rusia diiming-iming kontrak dan bonus mencapai Rp400 juta. Mereka juga dijanjikan gaji bulanan sebesar Rp40 juta hingga Rp50 juta.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Nasriadi mengatakan, para perekrut bahkan menjanjikan bonus tambahan apabila para WNI berhasil menembak tentara Ukraina. Bonus tersebut diberikan dengan syarat keberhasilan itu dapat dibuktikan melalui rekaman video.

"Mereka rata-rata yang diiming-imingi tersebut dijanjikan dengan nilai kontrak yang fantastis, sampai 400 juta, kemudian gajinya Rp40 juta sampai Rp50 juta (per bulan), bahkan ada mendapat bonus apabila berhasil menembak tentara Ukraina dan bisa dibuktikan secara video langsung," kata Nasriadi, Minggu (15/11/2026).

Menurut Nasriadi, tawaran tersebut membuat sejumlah WNI tertarik berangkat ke Rusia. Mereka yang direkrut memiliki latar belakang pekerjaan beragam, mulai dari mantan pekerja administrasi judi online di luar negeri, pekerja serabutan, buruh hingga karyawan swasta.

"Jadi mereka bukan dari semuanya berlatarkan militer atau kepolisian. Jadi siapa pun yang berangkat, silakan berangkat, dan mereka dilatih di sana," ujarnya.

Namun, Nasriadi menyebut perjanjian kontrak selama satu tahun yang ditawarkan perekrut tidak sesuai dengan kenyataan. Berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan keluarga korban, para WNI yang telah berangkat tidak bisa pulang meski masa kontrak tersebut berakhir.

 

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