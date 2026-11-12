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Sukamto Ayok WNI yang Ditangkap Ukraina Dipaksa Militer Rusia Pakai Tato di Dada dan Berperang

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |08:57 WIB
Sukamto Ayok WNI yang Ditangkap Ukraina Dipaksa Militer Rusia Pakai Tato di Dada dan Berperang
Sukamto Ayok WNI yang Ditangkap Tentara Ukraina
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KIEV - Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Sukamto Ayok (49) menjadi tawanan perang pertama asal Indonesia yang ditangkap pasukan Ukraina dalam perang melawan Rusia. Sukamto berasal dari Kota Blitar, Jawa Timur.  Dia diduga direkrut Rusia melalui tawaran pekerjaan sipil di bidang konstruksi.

Dikutip dari The Guardian, Kamis (12/11/2026), penangkapan seorang WNI yang bergabung ke militer Rusia di wilayah Zaporizhzhia, Ukraina itu diungkapkan oleh unggahan akun X layanan bantuan miliik dinas intelijen Ukraina "Hochu zhit" alias "I Want to Live".

Dalam laporan tersebut, Ukraina menyatakan telah menangkap tawanan perang pertama yang berasal dari Indonesia.

Sukamto tiba di Moskow pada 22 Juli 2026 dan menandatangani sebuah kontrak untuk proyek konstruksi, yang rupanya membuat dia diterjunkan ke garis depan di Ukraina. Sukamto bahkan mengaku dipaksa menjalani tato identifikasi nomor di dada.

Setibanya di wilayah Ukraina yang diduduki, Sukamto dilaporkan mencoba melarikan diri, tetapi upayanya gagal.

Satuannya kemudian menjadi korban serangan drone dan Sukamto berkeliaran selama beberapa hari sebelum akhirnya mencapai titik pasukan Ukraina dan ditahan pihak Ukraina.

Berdasarkan data Ukraina "I Want to Live", sekitar 283 warga negara Indonesia direkrut dalam sembilan bulan pertama tahun ini untuk bertempur bagi Rusia melawan Ukraina.

Sementara itu, dalam laporan terpisah, proyek tersebut menyebut sedikitnya 292 WNI telah direkrut Rusia berdasarkan data yang mereka miliki.

Sebagai perbandingan, dalam tiga tahun sebelumnya, jumlah warga Indonesia yang direkrut tidak lebih dari 10 orang.

 

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