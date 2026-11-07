Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengamat Puji Langkah RI Desak Rusia Hentikan Perekrutan WNI jadi Tentara Bayaran

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |08:30 WIB
Pengamat Puji Langkah RI Desak Rusia Hentikan Perekrutan WNI jadi Tentara Bayaran
Kemlu RI telah mengirimkan surat diplomatik kepada Rusia terkait perekrutan WNI sebagai tentara bayaran.
A
A
A

JAKARTA - Pengamat militer Beni Sukadis menilai desakan Indonesia kepada Rusia untuk menghentikan perekrutan tentara merupakan salah satu langkah tepat yang bisa dilakukan pemerintah saat ini. Pernyataan ini disampaikan Beni di tengah kencangnya informas mengenai 292 Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga bergabung dengan militer Rusia dalam perang melawan Ukraina.

Langkah diplomatik tersebut mendesak untuk dilakukan sementara pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI tengah memverifikasi informasi tersebut melalui koordinasi dengan KBRI Moskow dan KBRI Kyiv.

Beni menambahkan, pemerintah Indonesia juga perlu meminta penindakan terhadap pihak ketiga atau perantara yang diduga menjebak WNI melalui modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sebagaimana sempat diungkap oleh Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026).

"Sebenarnya yang paling penting itu adalah bagaimana meminta pemerintah Rusia untuk menghentikan upaya-upaya dari pihak lain atau pihak ketiga, terutama dari warga Rusia, untuk menghentikan perekrutan warga negara Indonesia menjadi tentara Rusia," ujar Beni, Kamis (5/11/2026).

Menurutnya, permintaan tersebut seharusnya bisa dipenuhi jika pemerintah Rusia memiliki iktikad baik, mengingat Moskow memegang otoritas dan jaringan yang kuat. Namun, hal itu juga harus dibarengi dengan sikap tegas Indonesia dalam ranah diplomasi dan kebijakan luar negeri.

"Seharusnya bisa kalau pemerintah Rusia serius karena mereka punya otoritas dan jaringan. Indonesia harus punya sikap tegas terhadap Rusia di sisi diplomasi dan kebijakan luar negeri agar perekrutan ini dihentikan," katanya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/337/3252620//anggota_komisi_i_dpr_ri_nurul_arifin-Cpof_large.jpg
WNI Jadi Tentara Bayaran Perang Rusia-Ukraina, Nurul Arifin: Pemerintah Tak Boleh Diam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/337/3252618//ilustrasi-qrt3_large.jpg
Kemenko Polkam Selidiki Dugaan TPPO Perekrutan WNI Tentara Bayaran Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/337/3251889//tentara_rusia-IAvL_large.jpg
Lewat Jalur Diplomatik, Kemlu RI Minta Rusia Tak Rekrut WNI Jadi Tentara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/337/3251740//polri_bongkar_tppo_tentara_bayaran_rusia-Eoj2_large.jpg
Bareskrim Bongkar Kasus TPPO Tentara Bayaran Rusia, Sasar Warga Sipil hingga Eks TNI-Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/337/3251707//rusia-ZDwl_large.jpg
TPPO Tentara Bayaran Rusia, 58 WNI Diimingi Gaji Besar dan Bonus Rp620 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/337/3251649//wni_tewas_di_jepang-KgIA_large.jpg
Dihantam Ombak saat Memancing di Jepang, Dua WNI Ditemukan Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement