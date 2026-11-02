Dihantam Ombak saat Memancing di Jepang, Dua WNI Ditemukan Tewas

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui KBRI Tokyo memantau penanganan kasus dua WNI yang meninggal dunia akibat kecelakaan saat memancing di tanggul pantai di Kota Kashima, Prefektur Ibaraki, Jepang.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, menjelaskan kronologi kejadian. Pada 1 November 2026 sekitar pukul 15.30 waktu setempat, empat pria WNI yang sedang memancing di lokasi tersebut terjatuh ke laut setelah dihantam ombak besar. Dua WNI berhasil selamat, sedangkan dua lainnya dilaporkan hilang.

"Pada 2 November 2026, Japan Coast Guard telah menemukan jenazah kedua WNI yang dilaporkan hilang atas nama Sdr. TT (pria, 21 tahun) dan Sdr. MSP (pria, 21 tahun). Diketahui, keduanya merupakan pemagang di Jepang," kata Heni dalam keterangannya, Senin (2/11/2026).

Heni memastikan KBRI Tokyo telah berkoordinasi dengan Japan Coast Guard, kepolisian setempat, serta kumiai terkait pengurusan asuransi pemagang dan proses pemulangan kedua jenazah ke Indonesia.

"Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Tokyo akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan proses pengurusan dan pemulangan jenazah kedua WNI dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya.

(Awaludin)

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