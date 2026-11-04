Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lewat Jalur Diplomatik, Kemlu RI Minta Rusia Tak Rekrut WNI Jadi Tentara

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |00:09 WIB
Lewat Jalur Diplomatik, Kemlu RI Minta Rusia Tak Rekrut WNI Jadi Tentara
Tentara Rusia (Foto: Ilustrasi/The Guardian)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan permintaan resmi melalui jalur diplomatik kepada Pemerintah Rusia agar tidak merekrut warga negara Indonesia (WNI) ke dalam dinas militer. Permintaan itu disampaikan sebagai langkah perlindungan WNI menyusul informasi mengenai seorang WNI yang disebut meninggal dunia saat menjalani dinas militer di Rusia.

“Pemerintah Rusia agar mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan WNI tidak direkrut ke dalam militer maupun formasi lainnya terkait militer di Rusia melalui jalur apa pun, termasuk praktik yang terindikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, Selasa (3/11/2026).

Selain meminta penghentian perekrutan, pemerintah Indonesia juga meminta Rusia memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang warga negaranya dikecualikan dari perekrutan militer Rusia. Kemlu terus berkoordinasi dengan KBRI Moskow dan pihak terkait untuk mendalami kemungkinan adanya penipuan maupun eksploitasi dalam proses perekrutan. 

Pemerintah juga memastikan penanganan dan perlindungan terhadap WNI dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemlu turut mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama yang menjanjikan imbalan tidak wajar dan memiliki kontrak yang tidak dipahami.

“Pemerintah RI mengimbau masyarakat agar senantiasa memverifikasi keabsahan tawaran pekerjaan di luar negeri melalui instansi berwenang, mewaspadai tawaran pekerjaan dengan imbalan tidak wajar, tidak menandatangani kontrak yang tidak dipahami, serta memperhatikan risiko keselamatan dan konsekuensi hukum keterlibatan dalam dinas militer asing,” imbaunya.

Sebelumnya, Kemlu mencermati informasi mengenai seorang WNI yang disebut meninggal dunia saat menjalani dinas militer di Rusia. Informasi tersebut telah ditindaklanjuti melalui pendalaman dan verifikasi oleh KBRI Moskow, termasuk untuk memastikan identitas dan status yang bersangkutan.

“Seluruh proses dilakukan dengan mengedepankan prinsip perlindungan data pribadi, dan seluruh pihak diimbau agar tidak berspekulasi terkait persoalan tersebut,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/337/3239453/dpr-4DaN_large.jpg
8 WNI Gabung Tentara Rusia, Dasco: Info Intel Awalnya Dijanjikan Jadi Satpam, Diimingi Gaji Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/18/3220426/rusia-gZnc_large.jpg
Rusia Bombardir Kyiv Besar-besaran, 1 Orang Tewas dan Puluhan Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/18/3195487/pejabat_senior_rusia-ez23_large.jpg
Pejabat Senior Rusia Ingatkan AS: Serang Iran Bakal Jadi Kesalahan Terbesar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183674/maria-kmrA_large.jpg
Rusia Tidak Punya Niat Serang NATO, Siap Meladeni jika Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183663/rusia-F7Dl_large.jpg
Intelijen Ukraina: Rusia Bakal Produksi 120.000 Bom Layang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183230/drone-gznB_large.jpg
Rusia Resmi Bentuk Pasukan Perang Drone, Mengubah Wajah Dunia Militer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement