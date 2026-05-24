Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rusia Bombardir Kyiv Besar-besaran, 1 Orang Tewas dan Puluhan Luka

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 24 Mei 2026 |13:00 WIB
Rusia Bombardir Kyiv Besar-besaran, 1 Orang Tewas dan Puluhan Luka
Rusia bombardir Ukraina (Foto: Reuters)
A
A
A

KYIV - Rusia menyerang ibu kota Ukraina, Kyiv, pada Minggu 24 Mei 2026 dengan gelombang besar rudal dan drone yang merusak bangunan tempat tinggal, kantor, dan sekolah. Satu orang tewas dan 21 terluka, kata para pejabat.

Ledakan-ledakan menggema di seluruh kota tepat setelah pukul 1 dini hari (2200 GMT Sabtu), menyusul peringatan dari angkatan udara Ukraina di saluran Telegram mereka bahwa Rusia mungkin akan meluncurkan rudal balistik hipersonik Oreshnik.

Angkatan udara tidak menanggapi permintaan komentar mengenai apakah pesawat Oreshnik mengenai sasaran apa pun selama serangan tersebut.

Sementara Wali Kota Kyiv Vitali Klitschko, mengatakan melalui Telegram, satu orang diyakini tewas setelah sebuah gedung apartemen sembilan lantai di distrik Shevchenko, pusat kota Kyiv, terkena serangan. Petugas layanan darurat berada di lokasi untuk memadamkan api, kata wali kota.

Klitschko mengatakan 21 orang terluka, dengan 13 di antaranya dirawat di rumah sakit, tiga di antaranya dalam kondisi serius. Sirene serangan udara kembali berbunyi setelah matahari terbit pada Minggu di Kyiv.

Banyak warga mencari perlindungan semalaman di stasiun metro kota. Nataliia Zvarych, 62 tahun, mengatakan dia bergegas ke stasiun terdekatnya saat ledakan mulai mengguncang kota.

"Itu menakutkan, mengerikan," katanya, melansir Reuters.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/18/3195487/pejabat_senior_rusia-ez23_large.jpg
Pejabat Senior Rusia Ingatkan AS: Serang Iran Bakal Jadi Kesalahan Terbesar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183674/maria-kmrA_large.jpg
Rusia Tidak Punya Niat Serang NATO, Siap Meladeni jika Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183663/rusia-F7Dl_large.jpg
Intelijen Ukraina: Rusia Bakal Produksi 120.000 Bom Layang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183230/drone-gznB_large.jpg
Rusia Resmi Bentuk Pasukan Perang Drone, Mengubah Wajah Dunia Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183033/jet-V7yX_large.jpg
Rusia Gagalkan Upaya Pencurian Jet Tempur MiG-31 Bersenjata Rudal Hipersonik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181446/bendera_rusia-zprs_large.jpg
Reaksi Rusia soal Donald Trump Bakal Uji Coba Nuklir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement