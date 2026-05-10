Putin: Konflik Rusia-Ukraina Akan Segera Berakhir

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada Sabtu (9/5/2026) bahwa ia berpikir perang Ukraina akan segera berakhir. Pernyataan tersebut disampaikan hanya beberapa jam setelah ia bersumpah akan meraih kemenangan di Ukraina pada parade Hari Kemenangan Moskow yang paling sederhana dalam beberapa tahun terakhir.

“Saya rasa masalah ini mengarah pada penyelesaian konflik Ukraina,” kata Putin kepada wartawan tentang perang Rusia-Ukraina, sebagaimana dilansir RT. Ia juga mengatakan bahwa ia bersedia untuk menegosiasikan pengaturan keamanan baru untuk Eropa, dan bahwa mitra negosiasi pilihannya adalah mantan Kanselir Jerman Gerhard Schroeder.

Rusia melancarkan apa yang disebut Kremlin sebagai Operasi Militer Khusus (SMO) ke Ukraina pada 2022, memicu krisis paling serius dalam hubungan antara Rusia dan Barat sejak Krisis Rudal Kuba tahun 1962, ketika banyak orang khawatir dunia berada di ambang perang nuklir.

Kremlin mengatakan pembicaraan perdamaian yang dimediasi oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sedang dihentikan sementara. Putin telah berulang kali bersumpah untuk terus berjuang sampai semua tujuan perang Rusia tercapai dalam apa yang disebut Moskow sebagai "operasi militer khusus".

Pernyataan tersebut muncul beberapa jam setelah parade Hari Kemenangan 9 Mei, yang memperingati kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia II. Acara tahunan ini memberikan penghormatan kepada 27 juta warga Soviet yang tewas dalam perang tersebut.

Pasukan Rusia telah bertempur di Ukraina selama lebih dari empat tahun. Itu lebih lama daripada pasukan Soviet bertempur dalam Perang Dunia Kedua, yang dikenal di Rusia sebagai Perang Patriotik Besar tahun 1941-45.